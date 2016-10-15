Балашихинское "Динамо" одержало четвертую победу подряд

ТХК, лидирующий в турнирной таблице ВХЛ, на своем льду переиграл "Динамо" из Санкт-Петербурга. В других встречах балашихинское "Динамо" одолело на выезде разгромило "Химик", "Сокол" обыграл "Ижсталь", а "Спутник" взял верх над "Торпедо".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Челмет" (Челябинск) - "Рязань" (Рязань) - 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Алексеев - 6 (бол., Хисамутдинов), 8:40 - 0:1. Севанькаев - 1 (бол., Петриков), 18:23 - 1:1. Петраков - 3 (Ильенко), 19:10 - 1:2. Тридчиков - 4 (бол., Ар. Чистяков, Жульдиков), 25:54 - 2:2. Петриков - 1 (Севанькаев), 52:33 - 3:2.

Вратари: Сухачев - Пиманкин (59:55).

Судьи: Дреев, Спирин.

15 октября. Челябинск. ДС "Юность".

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Сарыарка" (Караганда) - 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Голы: Желнеровский - 3 (Твердохлебов), 6:24 - 0:1. Твердохлебов - 5 (бол., Валицкий, Антоновский), 48:29 - 0:2. Ломако - 6 (Мищенко), 49:15 - 0:3. Твердохлебов - 6 (Ломако, Ердаков), 55:30 - 0:4.

Вратари: Козубенко - Гелашвили.

Судья: Коваленко.

15 октября. Пермь. УДС Молот им. Лебедева .

"Спутник" (Нижний Тагил) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Голы: Князев - 6 (Жиляков), 12:46 - 1:0. Жиляков - 5 (бол.), 13:41 - 2:0. Князев - 7 (Курепанов), 41:21 - 3:0. Сафронов - 2 (Гурьев), 48:06 - 4:0. Далхейсен - 2 (Кузьмичев, Белухин), 54:55 - 4:1.

Вратари: Перевозчиков - Иванов (Горячевских, 13:41).

Судьи: Андрианов, Батурин.

15 октября. Нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова .

"Торос" (Нефтекамск) - "Ермак" (Ангарск) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Емелин - 8 (Черкасов), 11:32 - 1:0. Черкасов - 1 (Бочков), 32:16 - 2:0.

Вратари: Хомченко - Черепенин.

Судьи: Демура, Шемякин.

15 октября. Нефтекамск. Ледовый дворец.

"Южный Урал" (Орск) - "Буран" (Воронеж) - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Голы: Куликов - 3 (Куршук, Иванов), 13:51 - 1:0. Марзоев - 6 (Музычко), 15:57 - 2:0. Болтанов - 1, 18:46 - 3:0. Куликов - 4, 35:51 - 4:0. Болтанов - 2 (Чугуев), 51:40 - 5:0.

Вратари: Полошков - Муллин (Пантыкин, 20:00).

Судья: Парфенов.

15 октября. Орск. ДС "Юбилейный".

"Ижсталь" (Ижевск) - "Сокол" (Красноярск) - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Воронков - 3 (Гловацкий), 3:57 - 0:1. Назаров - 6 (бол., З. Подзиньш, Гловацкий), 27:35 - 0:2. З. Подзиньш - 1 (бол., Назаров, Гловацкий), 37:00 - 0:3. Назаров - 7 (бол., Боровиков, Гловацкий), 51:54 - 0:4.

Вратари: Костенко - Евдокимов.

Судьи: Зибинин, Тарасов.

15 октября. Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".

"Химик" (Воскресенск) - "Динамо" (Балашиха) - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Брюквин - 1 (бол., А. Алексеев), 6:46 - 0:1. Марковин - 1 (Ефремов, Сидляров), 7:58 - 0:2. Чебыкин - 3 (Ефремов, Баранов), 52:41 - 0:3. Брюквин - 2 (Чебыкин), 56:46 - 0:4.

Вратари: Трушков - Заливин.

Судьи: Гордиенко, Кочетов.

15 октября. Воскресенск. ЛД "Подмосковье".

ТХК (Тверь) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Шестаков - 3 (Карамнов), 14:17 - 0:1. Бондарев - 4 (мен., И.А. Иванов), 45:33 - 1:1. Смуров - 4 (бол., Щербов, Осипов), 49:43 - 2:1.

Вратари: Хорошун - Назаров (59:46).

Судьи: Смагин, Соловьев.

15 октября. Тверь. ДС "Юбилейный".