Автобус с хоккеистами "Ермака" попал в ДТП

Автобус с хоккейной командой "Ермак" попал в ДТП в Красноярском крае, сообщает "Комсомольская правда". Этот инцидент, обошедшийся без серьезных последствий, произошел во время возвращения команды в Ангарск с товарищеского матча против "Сокола", который проходил в Красноярске. Автобус просто съехал в кювет. Никто из пассажиров не пострадал.

По данным источника, команде был предоставлен новый автобус, на котором игроки и тренеры вернулись благополучно в Ангарск.

Напомним, что 6 сентября "Ермак" начнет выступления в новом сезоне ВХЛ. Он на своем льду примет "Тамбов".