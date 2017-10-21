Алексей Бадюков: "Аншлаг на матче "Динамо" СПБ – следствие развития хоккея в регионе"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе "Ак Барса", комментатор-эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал феномен аншлагов на матче ВХЛ в Санкт-Петербурге. 20 октября на матче "Динамо" СПб и "СКА-Нева" собралось почти 6000 человек.

– Аншлаги на матчах ВХЛ в Санкт-Петербурге совсем не случайны. Здесь важна не только работа одного клуба, но и всего региона – Ленинградской области, – сказал Бадюков. – Хоккею уделяется очень большое внимание. И не только первой команде – СКА, но и всей вертикали, начиная от детского хоккея. Конечно, успехами СКА это все подогревается. Если флагман выигрывает, хорошо работает маркетинг, ведется правильная работа с населением, то мы видим колоссальный интерес людей к виду спорта. И разговоры о том, что СКА хочет построить свой большой дворец ходят не зря.

Сейчас они арендуют "Ледовый" у города. Думаю, что при таких условиях развития напрашивается второй клуб в КХЛ, если есть такой интерес. В Москве играют три клуба, почему в Санкт-Петербурге не может быть два? Тем более при таком интересе. По показателю средней посещаемости "Динамо" СПб опережает два московских клуба – ЦСКА и "Динамо", хотя они выступают в ВХЛ.

В Петербурге вообще хорошо развивается весь спорт, в том числе и хоккей. Возросло количество школ, заметно улучшилось качество подготовки юных хоккеистов. Когда авторитетные люди стали заниматься хоккеем в этом городе, они понимали, что одних только средств на первую команду недостаточно, нужно вкладываться в инфраструктуру. И что отдача от этого будет не моментальная, а только через несколько лет.

Хотя у нас до сих пор в стране в многих городах требуют сиюминутные результаты. У нас не так много клубов, которые работают на перспективу, такие как "Локомотив". Но на данный момент, на мой взгляд, Петербург уже опережает всех. Чем больше у нас в стране будет таких центров, чем выше конкуренция, тем лучше для хоккея. Чтобы удержаться в КХЛ, некоторые клубы тратят последние деньги, а на школу не хватает. Конечно, многим сейчас не до жиру, выживают, как могут.

По примеру Санкт-Петербургского "Динамо" мы видим, как по правильному пути может развиваться Высшая лига. Сильная ВХЛ нам очень нужна! Тем более что в КХЛ идет болезненный путь сокращения. Если команды высшей лиги будут популярны, как в Петербурге, то клубам, которым не под силу бюджет КХЛ будет крайне престижно в ней выступать. Качество игроков возрастет еще выше, и в КХЛ из нее будут попадать самые отборные кадры. (Дмитрий СОМОВ)