В Бельгии утверждают: "Спартак" пытался приобрести 19-летнего ямайца

"Спартак" этой зимой пытался подписать 19-летнего нападающего "Генка" Леона Бэйли, утверждает бельгийский журналист Саша Тавольери в своем твиттере. Ямаец дебютировал в чемпионате Бельгии в прошлом сезоне и отметился 6 голами в 37 играх. В текущем чемпионате на его счету 2 мяча в 18 матчах чемпионата, а также 7 голов в 12 играх Лиги Европы.

Отмечается, что стороны не пришли к соглашению, после чего красно-белые обратили свое внимание на форварда "Милана" Луиза Адриану. По данным "СЭ", бразилец, скорее всего, достанется "Спартаку" бесплатно, за исключением агентских выплат. Оклад его в московском клубе составит более 3 миллионов евро, а контракт будет заключен на 2,5 года. Медосмотр он должен пройти 10 или 11 января.