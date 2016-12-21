19:49 21 декабря | ХОККЕЙ — Трансферы

Толпеко стал игроком "Спартака" до конца сезона

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Нападающий Денис Толпеко стал игроком московского "Спартака", сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.

Толпеко начинал чемпионат в "Сочи", за который провел 31 матч и набрал 7 (2+5) очков. Ранее он играл за такие команды, как московское "Динамо", "Нефтехимик", "Салават Юлаев", "Торпедо" и "Амур". На данный момент красно-белые идут на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/standings/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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GalacticBoy

Денис ,зачем? Этот клуб проклят, ему уже ничего не поможет

11:39

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