Толпеко стал игроком "Спартака" до конца сезона

Нападающий Денис Толпеко стал игроком московского "Спартака", сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.

Толпеко начинал чемпионат в "Сочи", за который провел 31 матч и набрал 7 (2+5) очков. Ранее он играл за такие команды, как московское "Динамо", "Нефтехимик", "Салават Юлаев", "Торпедо" и "Амур". На данный момент красно-белые идут на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции.