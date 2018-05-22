12:57 | Хоккей — Трансферы

Соловьев покинул "Динамо"


Защитник Максим Соловьев завершил выступления за "Динамо", сообщается в Твиттере клуба. Ранее стало известно, что хоккеист вошел в тренерский штаб молодежной команды москвичей.

Соловьев играл за "Динамо" с 2010 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом КХЛ.

В завершившемся сезоне 39-летний хоккеист сыграл 30 матчей в составе клуба и набрал 1 (0+1) очко.

Максим Соловьев вошел в тренерский штаб МХК "Динамо"

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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