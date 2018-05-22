Соловьев покинул "Динамо"

Защитник Максим Соловьев завершил выступления за "Динамо", сообщается в Твиттере клуба. Ранее стало известно, что хоккеист вошел в тренерский штаб молодежной команды москвичей.
Соловьев играл за "Динамо" с 2010 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом КХЛ.
В завершившемся сезоне 39-летний хоккеист сыграл 30 матчей в составе клуба и набрал 1 (0+1) очко.
После восьми сезонов в составе московского "Динамо" защитник Максим Соловьев покидает клуб.– ХК "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 22 мая 2018 г.
Динамовец однажды - динамовец навсегда! Спасибо за все! #МыДинамо pic.twitter.com/uIfCJkNWe5
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