Соловьев покинул "Динамо"

Защитник Максим Соловьев завершил выступления за "Динамо", сообщается в Твиттере клуба. Ранее стало известно, что хоккеист вошел в тренерский штаб молодежной команды москвичей.

Соловьев играл за "Динамо" с 2010 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом КХЛ.

В завершившемся сезоне 39-летний хоккеист сыграл 30 матчей в составе клуба и набрал 1 (0+1) очко.

После восьми сезонов в составе московского "Динамо" защитник Максим Соловьев покидает клуб.

Динамовец однажды - динамовец навсегда! Спасибо за все! #МыДинамо pic.twitter.com/uIfCJkNWe5 – ХК "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 22 мая 2018 г.

Максим Соловьев вошел в тренерский штаб МХК "Динамо"