К Бэйлену есть интерес в КХЛ

Агент защитника Ника Бэйлена Дмитрий Еремин заявил, что его клиент интересен нескольким клубам КХЛ и командам из европейских чемпионатов. Сегодня стало известно, что минское "Динамо" расторгло контракт с 27-летним хоккеистом. Сотрудничество было прекращено по соглашению сторон. Бэйлен выступал за "Динамо" с 2014 года, в текущем сезоне провел 13 матчей и набрал 9 (4+5) очков.

– Я бы не хотел комментировать расставание Бэйлена с Минском, – сказал Еремин. – Мы ищем Нику варианты в КХЛ, но и европейские лиги со счетов не сбрасываем. Интерес к Бэйлену в КХЛ есть. (Игорь ЕРОНКО)