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Илья Самсонов: "Отдадим все в матче против Швеции"

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Вратарь молодежной сборной России Илья Самсонов незадолго до матча за третье место на чемпионате мира против команды Швеции отметил, что отдаст все силы для победы. Россияне в среду в полуфинале проиграли сборной США в серии буллитов со счетом 3:4.

– Спасибо всем за искреннюю поддержку! Ребят, мы отдали все, что было! Ни одного равнодушного, вся команда как единое целое! Все у нас впереди, так получилось. Кто искренне с нами, мы очень благодарны. Мы отдадим (в матче за третье место) все за свою страну! Спасибо вам большое! Одна страна, одно целое, – написал Самсонов в Instagram.

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Материалы REN-TV

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