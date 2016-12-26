Давыдов стал игроком "Кузни"

Новокузнецкий "Металлург" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Ильей Давыдовым. Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2016/17.

Текущий сезон Давыдов начинал в "Витязе", однако клуб 21 декабря расторг с ним контракт. За подольский клуб он провел 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отдал две голевые передачи. Ранее он играл за такие команды, как "Трактор", "Адмирал", "Торпедо" и "Автомобилист". Всего в КХЛ на его счету 146 игр и 23 (6+17) балла.