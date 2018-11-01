Брагин надеется, что "Каролина" может отпустить Свечникова на молодежный чемпионат мира

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о составе команды на чемпионат мира.

- Из хоккеистов, которых вы не сможете посмотреть ни на Суперсерии, ни на турнире в Европе, только Клим Костин - кандидат в сборную?

- Ну не только он. У Андрея Свечникова возникли некоторые проблемы, будем разговаривать с клубом, если у него будет мало игрового времени. Как канадцы делают - они усиливают состав перед МЧМ игроками НХЛ, у которых 5-7 минут за матч. Если так произойдет, будем просить. В прошлом году после травмы он неплохо выглядел на турнире, сейчас еще сильнее будет. (Алексей Шевченко)

Брагин объявил состав молодежной сборной на Суперсерию