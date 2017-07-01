Агент Ковальчука: "Решение по Илье будет после выходных"

Агент Юрий Николаев, представляющий интересы Ильи Ковальчука заявил, что переговоры продолжаются, но решение будет после выходных.

– Мы все еще разговариваем с клубами, – заявил Николаев. – В понедельник-вторник вы все узнаете! (Евгений БЕЛОУСОВ)

По информации TSN, интерес к Ковальчуку проявляют "Рейнджерс", "Коламбус" и "Торонто".

Напомним, что контракт нападающего со СКА​ истек, и он стал неограниченно свободным агентом. Утверждалось, что 34-летний хоккеист ведет переговоры как с петербуржцами, так и с рядом клубов НХЛ, где он выступал с 2001 по 2013 год с перерывом на локаут в сезоне-2004/05.

В составе СКА нападающий дважды выигрывал Кубок Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38+49).