Знарок рассказал о своей работе в сборной России

Консультант штаба сборной России Олег Знарок рассказал, в чем будет заключаться его работа.
– В чем все-таки заключается суть вашей работы на новой должности – консультанта штаба сборной России?
– Моя задача – помогать молодежи, работать с ней. Консультировать в плане подготовки внутри штаба сборной. По большей части буду работать с олимпийской, молодежной и юниорской сборными. Сейчас молодежке предстоит участие в чемпионате мира. Так что я сажусь с ними на сборы. Будем общаться с Валерием Брагиным, с Юрием Бабенко, да и уже общаемся, обсуждаем. И не только с ними, но и с другими тренерами и членами штаба сборной.
– А в Ванкувер на молодежный чемпионат мира поедете?
– Скорее всего, да. (Игорь Еронко)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/russia/reviews/eksklyuzivnoe-intervyu-olega-znarka-o-rabote-konsultantom-shtaba-sbornoy-rossii-i-predlozheniyah-ot-klubov-khl-1484380/