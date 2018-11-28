Знарок рассказал о своей работе в сборной России

Консультант штаба сборной России Олег Знарок рассказал, в чем будет заключаться его работа.

– В чем все-таки заключается суть вашей работы на новой должности – консультанта штаба сборной России?

– Моя задача – помогать молодежи, работать с ней. Консультировать в плане подготовки внутри штаба сборной. По большей части буду работать с олимпийской, молодежной и юниорской сборными. Сейчас молодежке предстоит участие в чемпионате мира. Так что я сажусь с ними на сборы. Будем общаться с Валерием Брагиным, с Юрием Бабенко, да и уже общаемся, обсуждаем. И не только с ними, но и с другими тренерами и членами штаба сборной.

– А в Ванкувер на молодежный чемпионат мира поедете?

– Скорее всего, да. (Игорь Еронко)

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