Знарок – о назначении консультантом сборной: "Знаний и сил для работы полно, желание есть"

Экс-наставник сборной России Олег Знарок прокомментировал назначение на должность консультанта штаба национальной команды. 55-летний тренер будет работать с олимпийской, молодежной и юниорскими сборными.

– Я возвращаюсь в систему ФХР, – отметил Знарок. – Работа консультантом штаба – новый интересный опыт. Я буду работать с разными сборными: с олимпийской, молодежными и юниорскими командами одновременно. Знаний и сил для работы полно, желание есть. Наши команды ждут серьезные старты, они будут выступать на молодежном и юниорских чемпионатах мира. Работы много, приступаю к ней на ближайшем сборе в декабре. (Марат Сафин)