Зарубежные компании хотят купить у ФХР бренд "Красная машина"

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг в рамках Международного инвестиционного форума "Сочи-2016" сообщил, что американские и канадские компании обращаются в ФХР с предложением о покупке бренда "Красная машина".

- Так как мы, ФХР, владельцы бренда "Красная машина", к нам обращаются многие зарубежные компании - американские, канадские, - хотят купить лицензию, - цитирует ТАСС Ротенберга. - Производить под брендом "Красная машина" товары разной категории: одежду, даже зубные щетки.

Рейтинг матча Кубка мира Канада - Россия в Канаде оказался выше, чем финальных матчей. Это показатель. Такой хоккей привлекателен с экономической точки зрения, даже для Канады.