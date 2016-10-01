Зарубежные компании хотят купить у ФХР бренд "Красная машина"

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг в рамках Международного инвестиционного форума "Сочи-2016" сообщил, что американские и канадские компании обращаются в ФХР с предложением о покупке бренда "Красная машина".
- Так как мы, ФХР, владельцы бренда "Красная машина", к нам обращаются многие зарубежные компании - американские, канадские, - хотят купить лицензию, - цитирует ТАСС Ротенберга. - Производить под брендом "Красная машина" товары разной категории: одежду, даже зубные щетки.
Рейтинг матча Кубка мира Канада - Россия в Канаде оказался выше, чем финальных матчей. Это показатель. Такой хоккей привлекателен с экономической точки зрения, даже для Канады.
PitersS
Все советское разворовали, продали, разорили-продайте, еще, и нашу советскую гордость "Красную машину"-при вас таких"машин", уже не будет..
11:28