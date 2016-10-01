11:03 | ХОККЕЙ — Россия

Зарубежные компании хотят купить у ФХР бренд "Красная машина"

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Вице-президент ФХР Роман Ротенберг в рамках Международного инвестиционного форума "Сочи-2016" сообщил, что американские и канадские компании обращаются в ФХР с предложением о покупке бренда "Красная машина".

- Так как мы, ФХР, владельцы бренда "Красная машина", к нам обращаются многие зарубежные компании - американские, канадские, - хотят купить лицензию, - цитирует ТАСС Ротенберга. - Производить под брендом "Красная машина" товары разной категории: одежду, даже зубные щетки.

Рейтинг матча Кубка мира Канада - Россия в Канаде оказался выше, чем финальных матчей. Это показатель. Такой хоккей привлекателен с экономической точки зрения, даже для Канады.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3669953

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КОММЕНТАРИИ (1)
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PitersS

Все советское разворовали, продали, разорили-продайте, еще, и нашу советскую гордость "Красную машину"-при вас таких"машин", уже не будет..

11:28

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