22:43 | Хоккей — Россия

Юрий Карандин назначен почетным вице-президентом Федерации хоккея России


Советский и российский судья Юрий Карандин назначен на должность почетного вице- президента Федерации хоккея России (ФХР), сообщает пресс-служба организации.

- В целях поощрения за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие хоккея и для выражения признательности и благодарности, на нее назначен прославленный судья, Юрий Карандин, - сказано в сообщении.

81-летний Карандин является членом правления ФХР, председателем правления межрегионального координационного центра "Сибирь-Дальний Восток".

 

Дополнительная информация

http://fhr.ru/news/item/41013/

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