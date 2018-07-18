Юрий Карандин назначен почетным вице-президентом Федерации хоккея России

Советский и российский судья Юрий Карандин назначен на должность почетного вице- президента Федерации хоккея России (ФХР), сообщает пресс-служба организации.

- В целях поощрения за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие хоккея и для выражения признательности и благодарности, на нее назначен прославленный судья, Юрий Карандин, - сказано в сообщении.

81-летний Карандин является членом правления ФХР, председателем правления межрегионального координационного центра "Сибирь-Дальний Восток".