Вячеслав Фетисов: "Драться против десяти кавказцев не было страшно. Мы с Касатоновым, по сути, за жизнь свою бились"

Легендарный хоккеист, которому сегодня исполнилось 60 лет, Вячеслав Фетисов в интервью "СЭ" признался, что в молодости вместе с Алексей Касатоновым дрался против десяти кавказцев, не испытывая страха. Также он добавил, что такие вещи никогда не забываются.

- Касатонов – очень талантливый, трудолюбивый, целеустремленный человек, знающий, чего хочет от жизни, - считает Фетисов. - Его главная отличительная черта – характер. Он умеет играть не только в хоккей, но и во все, к чему прикасается; стремится к любому успеху – от спортивного до положения в обществе. И умеет общаться с людьми. Это тоже талант.

– Молодыми вы вдвоем с Касатоновым дрались против десяти кавказцев в ресторане "Кавказский аул" в Сочи. У тех ножи мелькали. Страшно было? И кто из вас свернул челюсть их главарю?

– Мы там не одну челюсть свернули. А страха не было. Если он присутствует, ты не выкарабкаешься из такой ситуации. Когда потом уже все анализировали – стало страшно. А там не было времени пугаться. Мы, по сути, за жизнь свою бились. Такие вещи никогда не забываются. Страшнее были только две аварии, в которых я побывал... (Игорь РАБИНЕР)

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Вторая часть интервью Фетисова