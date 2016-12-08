Вячеслав Быков: "Суперсерия-1972 - самое яркое событие в 70-летней истории отечественного хоккея"

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина, экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказал мнение о том, что одним из важнейших событий в 70-летней истории отечественного хоккея, перевернувшим мировоззрение страны, является Суперсерия 1972 года. По словам специалиста, игры сборной СССР с канадцами дали толчок развитию и популяризации хоккея во всем мире.

- За 70 лет в истории отечественного хоккея было столько прекрасных моментов!, - приводит пресс-служба КХЛ слова Быкова. - Но я бы хотел отметить одно событие, которое дало нам толчок, которое в какой-то степени перевернуло наше мировоззрение. Это 1972 год, Суперсерия, когда прошли первые встречи наших ребят с североамериканцами. Кто-то был маленьким, как я, 12 лет мне тогда было. В хоккей я влюбился чуть раньше, но эти матчи дали мне невероятную подпитку. И они действительно дали толчок хоккею, и не только у нас, а во всем мире. После этого было очень много интересных, ярких событий, но это – одно из главных.

- В череду этих событий могли бы включить победу на чемпионате мира-2008 после долгого перерыва?

- Был 1993 год, когда мы завоевали первое золото чемпионата мира для России. Был 1992 год, когда мы завоевали последнее олимпийское золото для страны, которой уже нет. Был 2008-й. Но и после него уже случились победы, и они все яркие по-своему. У каждого поколения, у каждого человека, который каким-либо образом касается хоккея, есть свои приоритеты. И с моей стороны было бы не совсем честно выделять победу на ЧМ-2008. Так что я выделю Суперсерию-1972. А каждый для себя пусть выберет то, что ему по душе.

- Что пожелаете нашему хоккею на 70-летие?

- Ветеранам пожелаю – не уставать шнуровать коньки. А молодежи – не забывать, кто перед ними творил историю. И с такой же страстью продолжать победные традиции нашего хоккея.