Владислав Третьяк: "Подпрограмма по развитию хоккея может быть принята до или после чемпионата мира-2018"

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подчеркнул, что подпрограмма по развитию хоккея Федеральной целевой программы (ФЦП) может быть принята как до чемпионата мира по футболу 2018 года, так и после турнира.

Ранее Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта 22 апреля прошлого года согласился с введением подпрограммы, рассчитанной с 2018 по 2020 год. Поручение по ее утверждению было подписано Путиным в середине мая прошлого года. Сегодня на заседании президентского Совета в Краснодаре Третьяк обратил внимание на то, что программа еще не принята.

– Я выступил, потому что сейчас подпрограмма проходит доработку. Этот вопрос я поднял еще раз, чтобы Владимир Владимирович еще больше проконтролировал, чтобы после чемпионата мира по футболу 2018 года деньги были направлены на развитие хоккейной материально-технической базы, – приводит ТАСС слова Третьяка. – Программу могут принять как до, так и после чемпионата мира по футболу. Мы подали документы в Министерство финансов и правительство, хотим, чтобы они прошли успешно.

Мы сейчас с Министерством спорта предоставили всю информацию, сколько нам нужно стадионов, в каких регионах. Поэтому я просто еще раз сделал акцент на этом. Популярность хоккея очень высока, я сказал, что мальчишки должны играть в хоккей, нам нужно строить больше катков, чтобы у нас были будущие чемпионы и вообще здоровые дети. Поскольку это не только профессиональная, но и социальная задача.

Владислав Третьяк: "Подпрограмма по развитию хоккея до сих пор не принята"