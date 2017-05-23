Владислав Третьяк: "Подпрограмма по развитию хоккея до сих пор не принята"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подчеркнул, что государственная подпрограмма по развитию хоккея до сих пор не принята правительством.

Поручение в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) было подписано Президентом России Владимиром Путиным в середине мая прошлого года.

- Мы отстаем по развитию хоккея от ведущих стран - Канады, США, Финляндии. На прошлом совете было ваше поручение, чтобы в ФЦП вошла подпрограмма хоккея. Но на сегодняшний день она не принята, - приводит ТАСС слова Третьяка. - Мы немного волнуемся.

Просьба дать еще раз поручение, чтобы у нас была подпрограмма развития хоккея. Этот вид спорта у нас очень популярен. Мы должны дать возможность ребятам заниматься хоккеем.