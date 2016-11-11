Владислав Третьяк: "Хочу видеть на Олимпиаде сильнейших"

Президент ФХР Владислав Третьяк на пресс-конференции, приуроченной к Международному хоккей форуму, заявил, что на Олимпиаде хочет видеть сильнейших игроков и соперничать с лучшими сборными.

– Будет ли сейчас подниматься вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде?

– Нет. Это будет в декабре. Сейчас глава ИИХФ Рене Фазель ведет сложные переговоры с НХЛ. Я думаю, в середине декабря мы уже что-то узнаем. Дальше откладывать нельзя. Потому что если поедут профессионалы – для них нужен дом, условия и так далее. Много работы по подготовке.

– Если энхаэловцы не поедут, получается, нужно привлекать игроков КХЛ на чемпионат мира в Кельне.

– Это уже дело тренера. Будем исходить из того, что будет.

– Согласны с тем, что для нас это не так уж плохо, если не поедут энхаэловцы?

– Я профессионал и, как и вы, хочу видеть на Олимпиаде лучшую команду, и соперничать с сильнейшим сборными. Хоккей – это же изюминка зимних видов спорта. Не хочу обижать другие виды. У нас самая большая посещаемость, хоккей любим среди болельщиков, поэтому все ждут хоккея высочайшего уровня. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)