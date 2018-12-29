Владислав Третьяк: "Губернатор обещает реконструировать "Арену-Омск" за год"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в разговоре с журналистами время "Русской классики" в Альметьевске рассказал о перспективах проведения МЧМ-23 в России. В частности глава российского хоккея сообщил о состоянии "Арены-Омск", закрытой из-за аварийного состояния перед этим сезоном.

– Молодежка сыграет на МЧМ-23 на открытом воздухе? – вопрос корреспондента "СЭ".



– Посмотрим, ну такое можно сделать. В Новосибирске началось строительство катка, они давно заслуживают хороший дворец. Недавно был в Омске, в июле там открывается академия и шикарная гостиница. Сейчас у них проблема – болельщики остались без хоккея.

Сейчас они подготовят документы, чтобы показать Международной федерации их намерения (проводить МЧМ-23 вместе с Новосибирском). Для ФХР важно, чтобы арену построили, но через год они обещают реконструировать "Арену-Омск". (Евгений Белоусов)