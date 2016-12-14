Владислав Третьяк: "Цыгуров воспитал плеяду замечательных хоккеистов"

Глава ФХР Владислав Третьяк заявил, что советский и российский тренер Геннадий Цыгуров воспитал массу замечательных игроков. Цыгуров ушел из жизни на 75-м году жизни. Последнее время специалист боролся с онкологическим заболеванием и находился в больнице на лечении.

– Ушел из жизни профессионал. Он пользовался уважением в команде, среди коллектива, был капитаном, – приводит ТАСС слова Третьяка. – Цыгуров был хорошим тренером, воспитал плеяду замечательных игроков, был примером. Грустно, что такой специалист ушел из жизни, он еще мог бы поработать на благо российского хоккея, но болезнь унесла нашего друга.

Хочу выразить соболезнование от имени федерации, в особенности от ветеранов, которые играли с ним и против него. Мы скорбим.