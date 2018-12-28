Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Зимина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Евгения Зимина. Телеграмма, адресованная сыну хоккеиста, опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что Зимин внес огромный вклад в развитие победных традиций отечественного спорта, воспитание талантливой смены.

- Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего отца – Евгения Владимировича Зимина, - говорится в сообщении. - Ушел из жизни замечательный человек и легендарный хоккеист, с именем которого связаны яркие, незабываемые триумфы нашей национальной сборной на крупнейших международных турнирах и Олимпийских играх.

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, коллег, друзей, учеников, всех поклонников хоккея в нашей стране.