Виталий Мутко: "Нужно понять, на какие ресурсы делать программу развития хоккея"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что будет создана программа развития хоккея в стране, однако для начала нужно решить несколько вопросов. Руководитель отметил, что на ближайшие два года в России бюджет уже распределен и нужно понять, на какие ресурсы выполнять программу.

– Решение принято, что мы будем программу развития хоккея делать, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Просто нужно понять: когда, в какой период, на какие ресурсы. Бюджет на 2017-2018 годы достаточно сложный, потому что мы готовимся к двум крупным проектам – чемпионату мира и Универсиаде, поэтому пока финансирование проходит в старом режиме. Он же сказал, что мы за 200 ледовых арен построили. Куда еще? Назови это программой или не назови программой, поддержка-то мощная.