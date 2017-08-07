21:23 7 августа | Хоккей — Россия

Вилли Дежарден: "Расстроены, что не порадовали Кросби в день рождения"


​Главный тренер сборной Канады Вилли Дежарден после поражения от олимпийской сборной России (2:3) в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open отметил, что обе команды старались изо всех сил, поэтому получилась отличная битва.

– Главное – была отличная игра, – заявил Дежалден. – Обе команды работали и справились, показав отличный хоккей. Россия здорово начала, это была отличная битва.

– Стремились победить в день рождения Сидни Кросби?

– Кросби – лицо канадского хоккея. Мы расстроены, что не порадовали его победой в день рождения. (Игорь ЕРОНКО)

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