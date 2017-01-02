Виктор Шалимов: "Якушев показывал себя на льду как многосторонний хоккеист"

Бывший нападающий "Спартака" и сборной СССР Виктор Шалимов выразил мнение, что Александр Якушев, отмечающий в понедельник 70-летие, показывал себя на льду как многосторонний хоккеист. Шалимов выступал с Якушевым в одном звене в "Спартаке" и сборной СССР, где их партнером был Владимир Шадрин. Вместе они выиграли чемпионат СССР 1976 года, чемпионат мира 1975 года и Олимпиаду 1976 года в Инсбруке.

- Александр Сергеевич и бомбардир, и заводила - мог на скорости шайбу подержать, - приводит ТАСС слова Шалимова. - Подобралось такое сочетание, где каждый дополнял друг друга. Он мог и пас отдать, и обыграть, и шайбу подержать, и в обороне отработать. Поэтому у него не было ничего такого однобокого: он замечательный игрок и умел многое.

Он (Якушев. – Прим. "СЭ") высокий человек, и когда брал клюшку в одну руку и закладывал корпус, было тяжело к нему подобраться и отобрать шайбу, уронить на лед, обладал хорошим щелчком, ну и катание у него было широкое.

У него был свой стиль, который и сейчас проявляется, когда он выходит на лед: и бросок, и закладывание корпуса. В борьбе на пятачке он также участие принимал - недаром в Суперсерии 1972 года он получил четыре перстня - это показатель того, что и в силовой борьбе, и в игре он показывал себя с лучшей стороны.