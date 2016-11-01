Василий Демченко: "Вызов в сборную получился неожиданным"

Вратарь "Трактора" Василий Демченко, который был вызван в сборную России для подготовки к Кубку "Карьяла", отметил, что приглашение в национальную команду было неожиданным для него. По его словам, полученное приглашение - большая ответственность.

- Вызов, конечно, неожиданный получился, - сказал Демченко агентству "Р-Спорт". - У меня было тяжелое время, игровой спад, я реально плохо играл. И этот вызов дал новые эмоции и новые силы, так что теперь все просто прекрасно. Кроме того, в сборной классная атмосфера. Но, конечно, сборная – это огромная ответственность и шанс для меня. Но даже если не сыграю в Хельсинки и останусь в запасе – ничего страшного. Это будет решением тренеров, я не смогу с этим ничего поделать. Нужно доказывать на тренировках, что я действительно достоин места в составе.