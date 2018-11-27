Валерий Каменский: "У Знарка есть амбиции. Наверное, он пойдет в любой топ-клуб, который его пригласит"

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал назначение бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка на пост консультанта штаба национальной команды. Знарок будет курировать подготовку команд всех возрастов.

– Я считаю, что такие специалисты, как Знарок, должны работать на благо российского хоккея. Знарок знает, как выигрывать с национальной командой, – сказал Каменский.

– Не считаете ли, что Знарку с его лидерскими качествами может не подойти работа на втором плане?

– Думаю, он согласился на выполнение тех задач, которые перед ним поставили, в той должности, которую предложили. К тому же он, как говорится, будет в обойме. Его опыт поможет и тренерскому штабу, и игрокам почувствовать уверенность в своих силах.

– Долго ли Знарок проработает в должности консультанта, или же все-таки сорвется в топ-клуб?

– Зависит, конечно, от него. Думаю, у Знарка есть амбиции, а предложат или не предложат ему работу клубы, зависит уже от них самих. Наверное, он пойдет в любой топ-клуб, который его пригласит. С другой стороны, мы не знаем условий контракта Знарка с ФХР. В общем, при такой ситуации все будет зависеть от нашей федерации хоккея и от самого Знарка. (Иван Торопцев)

Напомним, ранее Знарок возглавлял СКА и выиграл с командой Кубок Гагарина. Кроме того, он дважды завоевывал этот трофей с "Динамо". Сборную России он привел к победе на чемпионате мира и Олимпиаде.

ФХР подтвердила назначение Знарка консультантом штаба сборной России

Знарок вернулся в сборную России. Как, зачем, почему?