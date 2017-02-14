В Уфе на матче детских команд избили женщину

На матче детских команд из Уфы и Альметьевска избили пенсионерку, которая пришла поболеть за внука, информирует proufu.ru. Отмечается, что что-то не поделили родители юных игроков. В результате драки больше всех пострадала женщина – ее избили так, что сейчас она находится на лечении в больнице.

По словам самой пострадавшей, перед тем как мужчина набросился на нее, его подначивал тренер команды. 55-летняя Елена Валиева отметила, что ее ударили в висок, после чего она потеряла сознание и упала, а очнулась уже в больнице. По данному инциденту сотрудники полиции проводят проверку.

– Я выходила из раздевалки, когда меня вдруг ударил мужчина, папаша кого-то из мальчиков, – отметила пенсионерка. – Я упала, ударилась головой. Перед этим я точно слышала, как тренер говорил: "Вы что, не можете со старушкой справиться?" После этого он завел мою дочь в тренерскую, запер там и сказал, что из-за инцидента, который якобы я устроила, ее сына отчислят из спортивной школы.