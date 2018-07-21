В ФХР приняли программу по подготовке к Олимпиаде-2022

В пятницу в Москве состоялось заседание Правления Федерации хоккея России, на котором были подведены итоги сезона-2017/18, сообщает официальный сайт ФХР. Основным вопросом повестки было утверждение программы развития хоккея до 2022 года и стратегии ФХР по подготовке сборной к Олимпиаде-2022.

Также федерация одобрила кандидатуру Ильи Воробьева на должность главного тренера мужской сборной России и Алексея Чистякова на должность главного тренера женской сборной России.