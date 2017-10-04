Ударивший мальчика клюшкой Александр Троицкий не являлся тренером "Луча"

Начальник отдела спорта и молодежи администрации Сергиево-Посадского муниципального района Игорь Коробкин сообщил, что Александр Троицкий, ударивший клюшкой хоккеиста юношеской команды "Центр-Луч", не являлся тренером команды. Вчера в сети появилось видео, на котором видно, как Троицкий ударяет 14-летнего мальчика на Кубке Сириуса в Сочи.

- В инциденте был замешан не тренер команды, а его сын, который там быть не должен, – приводит ТАСС слова Коробкина. – Тренером является Вадим Троицкий, он получил уже взыскание за то, что там появился его сын. Что касается сына, то он бывший хоккеист, и особых у него заслуг нет, взял за свой счет отпуск и оказался на скамейке. Он уехал из Сочи через день после этого инцидента.

Никаких заявлений не было написано. И ребята, и родители – за тренера Троицкого Вадима Владимировича. К нему как к тренеру и человеку претензий нет.