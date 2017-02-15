Участник конфликта - о драке на матче детских команд: "Если бы я ее ударил..."

Мужчина, обвиняемый в нападении на пожилую женщину во время матча детских команд в Уфе, считает, что вся ситуация выдумана. По его словам, он никого не бил, а лишь слегка оттолкнул от себя. Тем не менее, обе стороны написали заявление по данному инциденту, и полиция проводит проверку.

Напомним, вчера появилась информация, что родители юных игроков что-то не поделили, в результате чего произошла драка, в которой больше всех пострадала Елена Валиева, попавшая затем в больницу. По словам 55-летней женщины, перед тем как мужчина набросился на нее, его подначивал новый тренер уфимской команды Илья Полицинский. Сам специалист заявил, что ему неинтересны конфликты между родителями, поэтому он не знает всех подробностей инцидента.

- Я ребенка одела, он вышел на лед, - отметила в эфире телеканала "Россия" Валиева. - Я, выходя из раздевалки, неожиданно получила удар кулаком в висок. Я могла там запросто умереть, и все. Мне помог медпункт на арене. А сделали сейчас все так, будто я его ударила. Они написали на меня заявление.

- Когда она уже начала нарушать мое личное пространство, я ее слегка оттолкнул просто от себя, - заявил мужчина. - Отодвинул. Тут же подбежала ее дочь, будто ждала этого момента. Остальные родители подошли и стали как бы нас разнимать. Во мне 100 килограммов. Представьте, если бы, как она пишет, я ударил ее кулаками, там было бы все очень заметно.

В Уфе на матче детских команд избили женщину //

Хоккейный тренер - о драке: "Попросил родителей не делать этого при детях"