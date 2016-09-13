12:27 | ХОККЕЙ — Россия

У Петра Девяткина не было проблем с алкоголем

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Известный российский хоккеист Руслан Берников, знакомый с погибшим хоккеистом Петром Девяткиным, утверждает, что у него не было никаких проблем с алкоголем.

– Мы часто встречались на Сахалине, где я выступаю за команду АХЛ, а он работал детским тренером, – вспоминает Берников. – Постоянно улыбался, просил клюшку для детей или ленту. На вопросы, как дела, говорил, что все нормально. Все это странно. Долги у него были, но с алкоголем проблем не возникало уже пять лет.

Напомним, что участник Олимпийских игр в составе сборной Казахстана Петр Девяткин был найден мертвым в Новосибирске. Следствие предполагает, что это было самоубийство. У Девяткина остались жена и ребенок. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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