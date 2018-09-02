Третьяк провел встречу с воспитанниками приходской команды "Вихрь"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк встретился с воспитанниками хоккейной команды "Вихрь", которая существует при храме преподобного Серафима Саровского, информирует ТАСС.

Мероприятие было приурочено к старту нового учебного года. Во время беседы юные хоккеисты смогли задать Третьяку интересующие их вопросы. Глава ФХР дал несколько советов по тренировочному процессу, поделился множеством историй из своей школьной жизни, а также рассказал, что в детстве хотел стать летчиком.

- Государство и церковь выполняют одну задачу, чтобы наши дети были здоровы и физически, и морально, - отметил Третьяк. - Если человек крепок и морально, и физически, то он может выполнять свое дело профессионально. Спорт дает шанс познать себя, как ты будешь поступать в экстремальной ситуации. Хоккей воспитывает дружелюбие и дисциплину, уважение авторитетов.

Мальчишки команды "Вихрь" будут всегда вспоминать свою команду, будут помнить и победы, и поражения, через это будут воспитываться. Но без любви не может быть ничего хорошего, нужно любить свою профессию, свой вид спорта.

В конце встречи была проведена автограф- и фотосессия, после чего игроки команды "Вихрь" получили подарки с символикой сборной России. Приходская команда "Вихрь" существует с 2017 года. Тренировки юных хоккеистов проводятся на бесплатной основе.