Третьяк провел мастер-класс в Дмитрове

В Дмитрове состоялся традиционный мастер-класс школы вратарей легендарного советского голкипера, а ныне главы ФХЛ Владислава Третьяка. В нем приняли участие 36 юных вратарей, среди которых 4 девушки. В занятиях было задействовано 10 тренеров. Под сводами ледовой арены собрались представители самых разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Магнитогорска, Екатеринбурга, Нижнекамска, Уфы, Калининграда и других городов. В этом году школа вратарей Третьяка проходит с 17 по 22 октября. Для ребят организованы ежедневные двухразовые тренировки, среди которых не только лед, но и занятия в зале.

– Каждый год приезжает много ребят со всей страны, – цитирует Третьяка официальный сайт ФХР. – Это очень здорово, потому что лет 10 назад у нас была проблема с вратарями молодежных, юношеских, женских команд.

Главная задача на сегодня – обучить вратарей правильно, качественно тренироваться. Конечно перевоспитать и сделать из них великих вратарей за неделю очень трудно. У нас другая цель – показать им, как надо тренироваться, дать каскад упражнений не только на льду, но и на земле.