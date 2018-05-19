11:02 | Хоккей — Россия

Третьяк может стать пожизненным членом совета ИИХФ


Глава ФХР Владислав Третьяк может стать пожизненным членом совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), информирует ТАСС. На заседании конгресса организации было утверждено, что это звание может получить тот, кто находился в совете как минимум два срока.

Третьяк является членом совета ИИХФ с 2012 года. На конгрессе организации в 2016 году он был переизбран в совет. Таким образом, в случае выхода из совета после 2020 года он станет пожизненным его членом. Также Третьяк является главой комитета атлетов ИИХФ. 

Звание пожизненного члена совета ММХФ можно также получить за выдающийся вклад в работу организации, по рекомендации совета и утверждению конгресса.

Конгресс ИИХФ также проголосовал за то, что любой член совета может занимать свою должность не больше 12 лет.

Всего в совет ИИХФ входит 14 человек, включая Третьяка и президента организации Рене Фазеля. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5215342

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