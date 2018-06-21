09:40 | Хоккей — Россия

Собянин объявил благодарность Роману Ротенбергу и Алексею Жамнову


Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте объявил благодарность первому вице-президенту ФХР, руководителю штаба сборной России Роману Ротенбергу и старшему тренеру национальной команды, руководителю скаутской службы Алексею Жамнову. Благодарность им объявлена за заслуги в области физической культуры и спорта, а также за большой вклад в подготовку сборной России к Олимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, что российская сборная стала победительницей олимпийского хоккейного турнира на Играх-2018.

Дополнительная информация

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/d633840679.pdf

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