Собянин объявил благодарность Роману Ротенбергу и Алексею Жамнову

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте объявил благодарность первому вице-президенту ФХР, руководителю штаба сборной России Роману Ротенбергу и старшему тренеру национальной команды, руководителю скаутской службы Алексею Жамнову. Благодарность им объявлена за заслуги в области физической культуры и спорта, а также за большой вклад в подготовку сборной России к Олимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, что российская сборная стала победительницей олимпийского хоккейного турнира на Играх-2018.