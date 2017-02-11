22:08 11 февраля | ХОККЕЙ — Россия

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти мальчика после тренировки по хоккею

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Следственный отдел СК РФ по городу Подольску проводит доследственную проверку по факту смерти несовершеннолетнего хоккеиста. В сообщении на официальном сайте отдела говорится, что 11 февраля 2017 года вечером в ледовом дворце "Витязь" в Подольске после хоккейной тренировки 14-летнему мальчику стало плохо. Спасти жизнь ребенка не удалось.

По факту смерти мальчика будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Хоккеем ребенок занимался с пяти лет и не имел проблем со здоровьем.

Дополнительная информация

http://mosobl.sledcom.ru/news/item/1100586/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Россия круче всех!

Есть знатоки статей СЭ? Какой-то футболист говорил что у них в клубе легионеров (негров) ни за что не заставишь не то что под капельницу ложиться а даже таблетку выпить?

22:39 11 февраля

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