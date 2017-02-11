Следственный комитет проводит проверку по факту смерти мальчика после тренировки по хоккею

Следственный отдел СК РФ по городу Подольску проводит доследственную проверку по факту смерти несовершеннолетнего хоккеиста. В сообщении на официальном сайте отдела говорится, что 11 февраля 2017 года вечером в ледовом дворце "Витязь" в Подольске после хоккейной тренировки 14-летнему мальчику стало плохо. Спасти жизнь ребенка не удалось.

По факту смерти мальчика будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Хоккеем ребенок занимался с пяти лет и не имел проблем со здоровьем.