19:20 | ХОККЕЙ — Россия

Шеф отдела хоккея "СЭ" награжден министерством спорта

Марат САФИН.
Марат САФИН.
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Минспорта опубликовало приказ "О награждении ведомственными наградами Министерства спорта Российской Федерации". За большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации и в связи с 70-летием отечественного хоккея были награждены Почетным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" многие тренеры, менеджеры и работники пресс-служб. В их число попал и шеф отдела хоккея "Спорт-Экспресса" Марат Сафин, который занимает должность пресс-атташе национальной мужской сборной команды России.

Дополнительная информация

http://www.minsport.gov.ru/documents/awards/29838/?sphrase_id=418451

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