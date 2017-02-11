01:32 | ХОККЕЙ — Россия

Сергей Голубович: "Разгромили Финляндию, потому что реализовали моменты"

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Главный тренер юниорской сборной России (U-18) Сергей Голубович после победы в матче турнира пяти наций над Финляндией (6:1) отметил, что все игроки его команды сыграли нормально.

- Счет крупный в большей степени потому, что удалось реализовать те моменты, которые у нас сегодня были, в отличие от вчерашней игры, - приводит пресс-служба ФХР слова Голубовича. - Выделять никого не стану, все ребята сыграли нормально, все старались. 

Что касается вратарей, то мы изначально ехали с целью дать поиграть обоим вратарям, потому что если человек в команде, то у него должно быть игровое время. Завтрашний матч также начнет Кочетков.

Дополнительная информация

http://www.fhr.ru/main/team-news/card/?id_4=13167

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