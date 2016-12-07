Сегодня - гала-матч в Парке легенд

7 декабря на площади у Ледового дворца в Парке легенд начнет работу уникальный открытый каток. На льду катка будут проходить не только хоккейные матчи, но и массовые катания, мастер-классы знаменитых игроков. Также все желающие смогут поиграть в хоккей.

В рамках празднования 70-летия отечественного хоккея на открытом катке 7 декабря в 19:30 пройдет гала-матч между командами "Хоккей России 1946" и "Хоккей России 2016", составленными из известных ветеранов, артистов и представителей СМИ. В составе команд выступят легенды отечественного хоккея, среди которых Алексей Яшин, Алексей Морозов, Андрей Коваленко и Сергей Гимаев, а также корреспонденты "СЭ" Марат Сафин и Михаил Зислис.

Вход на гала-матч будет производиться, начиная с 18:30, по бесплатным билетам, которые можно получить в кассах Ледового дворца Парка легенд.