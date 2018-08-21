Самедов назвал трех любимых хоккеистов. В списке нет Овечкина

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "СЭ" назвал тройку любимых отечественных хоккеистов.

- Если брать из отечественных, то это Павел Буре, Сергей Федоров, - сказал Самедов. - Из нынешних назову Женю Кузнецова.

- Овечкин?

- Ну, троих же только попросили.

- А если брать и североамериканских хоккеистов?

- Так… Тогда назову Марка Мессье… Их много на самом деле, сложно назвать… Таварес…

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