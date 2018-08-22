Россия победила Финляндию в благотворительном матче в Сочи

В Сочи на арене "Шайба" прошел благотворительный хоккейный матч "От чистого сердца". Перед началом игры выступили популярный российский певец Дима Билан и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

"Красные", за которых выступали Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, Александр Радулов, Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Никита Гусев, Теэму Селянне, Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, обыграли "синих", в составе которых играли Александр Барков, Яри Курри, Вадим Шипачев, Алексей Морозов, Алексей Жамнов и Валерий Каменский, со счетом 10:8.

Все средства, собранные в рамках акции "От чистого сердца", будут направлены на поддержку спортсменов и детей с ограниченными возможностями.