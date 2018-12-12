Рене Фазель: "Представителю от России будет сложно занять этот пост главы ИИХФ"

Действующий президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель выразил мнение, что через полтора года его преемником станет один из членов совета организации, и он будет не из России.

Выборы главы организации пройдут в мае 2020 года, 68-летний Фазель не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента ИИХФ, который занимает с 1994 года. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, входящий в совет ИИХФ, заявлял ранее, что не намерен участвовать в выборах президента ИИХФ.

Всего в совет ИИХФ входят 14 человек, включая Фазеля. В СМИ ранее появлялись сообщения, что главным кандидатом на пост нового главы ИИХФ является канадец Боб Николсон.

- Посмотрим, хотя должен сказать, что представителю от России будет сложно занять этот пост, - цитирует ТАСС Фазеля. - Третьяк не хочет участвовать в выборах, а в нынешней ситуации преимущество будет у членов совета. Для того, кто в нем не состоит, будет сложно стать президентом ИИХФ. Скорее всего, им станет кто-нибудь из состава совета, будет большой неожиданностью, если этого не случится.

Я знаю об этих разговорах, но Николсон еще пока не принял решения. Наверняка всего будет пять кандидатов, три-четыре - из Европы. Но все решит конгресс.