Рашид Давыдов: "0:7 от Канады? Вратари не виноваты"

Тренер вратарей сборной России Рашид Давыдов прокомментировал поражение молодежной сборной от канадцев (0:7). Он также рассказал о конкуренции голкиперов в национальной команде.

- Кто из основных голкиперов будет в обойме, будет понятно в феврале. - заявил Давыдов.

- Вас не смущает, что Илья Сорокин сдал после пика в прошлом сезоне?

- Действительно, есть такая тенденция. Человек работает с нами уже не первый год, и определенный спад налицо . Если вспомнить предыдущие годы, то после вызовов в сборную он начинал играть на другом уровне.

- Как делить игровое время в СКА между Шестеркиным и Коскиненом?

- Делить приходится. В сборной бывают разные вещи, в клубе мы стараемся, чтобы оба были в обойме, и проводили одинаковое количество игр. Мы по-честному к этому подходим.

- Шестеркин не слишком удачно провел последние две игры.

- Шероховатости бывают у каждого и в КХЛ, и в НХЛ. Это же не роботы, а живые люди. Очень напряженный график. Если взять матч с "Торпедо", это был мостик с прицелом на Кубок "Карьяла" и сборную. Получилось не идеально, но в концовке Игорь справился с задачей.

- Почему не вызвали Эмиля Гарипова?

- Есть определенное видение вратарской игры. Человек развивается своим путем, посмотрим, что с ним будет дальше.

- Как оцените трио вратарей, вызванных в олимпийскую сборную?

- Одного из них подключим на Кубок Первого канала. Для этого они и вызваны, чтобы себя показали.

- Как вам игра Еременко для его возраста?

- Честно говоря, для нас она стала открытием. Особо ничего не ждали, но он качественно, стабильно и много играет. Мы не смогли пройти мимо такого. Посмотрим, что будет дальше.

- Вратарь "молодежки" Сухачев в первом матче пропустил 7 шайб.

- Я видел только хайлайты. Было видно, что наши игроки очень многое позволяли канадцам. Нельзя давать столько свободы, пространства и времени на маленькие площадках. В пропущенных шайбах крайне тяжело обвинить вратарей. Нужно время и игры на адаптацию к агрессивному стилю игры. Семь - многовато, надеюсь, ребята в поле еще перестроятся, и голкиперам будет легче.

- Чего не хватило Сухачеву?

- Определенной системности. Даже в молодежном хоккее в Северной Америке это проявляется яснее. Ребятам надо проанализировать все и идти дальше.

- Сборная России может не поехать на Олимпиаду. Как на это реагируют вратари?

- Ни единого слова на эту тему не было. Это независящие от нас события. Мы идем своей дорогой, ребята готовятся и понимают, что сейчас "Карьяла", потом Кубок Первого канала, а дальше - Олимпиада.

- Как сказывается на Шестеркине и Сорокине выступление в командах, где не всегда можно себя проявить?

- По играм СКА не скажу, что у голкипера мало работы. Ценность и качество моментов повышается. В основной массе игр работы хватает. В таком состоянии играть еще тяжелее, чем в других командах, где в среднем бросают раз в минуту-две. Когда постоянно бросают, тяжело по нагрузке и все время в тонусе. (Михаил ЗИСЛИС)