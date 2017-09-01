Путин посетил училище в Ярославле и забросил шайбу

Президент России Владимир Путин во время своего посещения госучилища олимпийского резерва по хоккею в Ярославле в тренировочном зале с первого раза забросил шайбу в ворота мини-поля (бросковой зоны), информируют "Известия".
- Да, с удовольствием, – ответил глава государства на предложение президента хоккейного клуба "Локомотив" Юрия Яковлева сыграть в хоккей, после чего сказал, что хотел бы попробовать забить шайбу.
Путин с первого раза забил гол в верхний угол ворот, перетянутых защитным чехлом, сорвав аплодисменты присутствовавших.
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https://iz.ru/640295/2017-09-01/putin-v-uchilishche-olimpiiskogo-rezerva-v-iaroslavle-zabil-shaibu
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