Путин посетил училище в Ярославле и забросил шайбу

Президент России Владимир Путин во время своего посещения госучилища олимпийского резерва по хоккею в Ярославле в тренировочном зале с первого раза забросил шайбу в ворота мини-поля (бросковой зоны), информируют "Известия".

- Да, с удовольствием, – ответил глава государства на предложение президента хоккейного клуба "Локомотив" Юрия Яковлева сыграть в хоккей, после чего сказал, что хотел бы попробовать забить шайбу.

Путин с первого раза забил гол в верхний угол ворот, перетянутых защитным чехлом, сорвав аплодисменты присутствовавших.