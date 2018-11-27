Путин наградил Олега Знарка за золото на ОИ-2018 в Пхенчхане

Консультант тренерского штаба сборной России Олег Знарок был награжден орденом Александра Невского за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских играх-2018.

Напомним, что Знарок привел к победе национальную команду России на Олимпиаде в Пхенчхане. Президент РФ Владимир Путин вручил ему награду на торжественной церемонии в Кремле.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России на Олимпийских играх-2018, олимпийский чемпион и чемпион мира, будет консультантом штаба сборной. В его обязанности будет входить подготовка резерва – работа с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными.

Напомним, Знарок ранее возглавлял СКА с 2016 по 2018 год и выиграл с командой Кубок Гагарина. Кроме того, он дважды выигрывал этот трофей с "Динамо". Сборную России он привел к победе на чемпионате мира и Олимпиаде.

Знарок вернулся в сборную России. Как, зачем, почему?