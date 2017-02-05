Провольнев заменит Миронова в олимпийской сборной России

Защитник "Спартака" Владислав Провольнев заменит Андрея Миронова из московского "Динамо" в олимпийской сборной России на предстоящем Кубке Словакии, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР). Ранее Миронов сообщил, что главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ разрешил ему пропустить турнир в связи с недавно залеченной травмой руки.

Также вместо получившего травму в последнем матче за "Локомотив" с "Медвешчаком" нападающего Артема Ильенко приглашение получил Антон Шенфельд из "Лады".

Олимпийская сборная России была создана решением правления ФХР в декабре 2015 года. Ее задачей является подготовка ближайшего резерва для национальной команды. Матчи на Кубок Словакии пройдут 10-11 февраля в городе Нитра.