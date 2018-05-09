Петр Воробьев: "Лично звонил Знарку. Не берет трубку. Видимо, считает себя обиженным"

Известный тренер Петр Воробьев признался в интервью изданию "Спорт день за днем", что существует некоторое чувство неловкости у его сына Ильи Воробьева, который стал исполняющим обязанности главного тренера сборной России перед чемпионатом мира. Воробьев-старший отмечает, что хотел пообщаться с предшественником своего сына Олегом Знарком.

– Как вы узнали о том, что сын стал главным тренером сборной?

– Сначала его назначили главным тренером СКА. О том, что это может произойти, мне сообщил генеральный директор армейцев Андрей Точицкий. Он сказал, что в Москве пройдет совет директоров клуба. И что у Ильи есть хорошие шансы получить эту должность. На следующий день Точицкий перезвонил: все в порядке, Илья будет работать у нас. Назначение главным тренером сборной стало уже следующим шагом и произошло дня два спустя.

– Других клубных вариантов не было?

– Илья вел переговоры с руководством омского "Авангарда". Состоялись две встречи, вроде обо всем уже договорились. Но потом появился вариант со СКА.

– Не было сомнений, стоит ли возглавлять сборную? Давление сумасшедшее, а работа, как показали последние события, не самая благодарная.

– На таком уровне "нет" не говорят. Или тебя выбирают, или задвигают. Отказываться нельзя, это будет большой глупостью. Второй раз не позовут. Тут вопрос решается на серьезном уровне, это не просто так.

– Он все время очень высоко отзывается о деятельности Олега Знарка. Чувствуется, ему немного неловко перед коллегой.

– Я лично звонил Олегу Валерьевичу, хотел поговорить. Но он не стал снимать трубку. Видимо, считает себя обиженным. Перезванивать я не стал, зачем? Нам оправдываться не в чем. Я вообще ничего не знал про это назначение. Илья тоже никому не навязывался. Но чувство неловкости у него все равно присутствует, конечно.