Олимпийская сборная России разгромила "Сочи"

Олимпийская сборная России крупно обыграла "Сочи" на турнире Sochi Hockey Open - 5:1. В составе национальной команды шайбы забросили Александр Полунин, Егор Коршков, Станислав Галиев, Владимир Ткачев и Павел Красковский. За "Сочи" единственный раз отметился Павел Падакин.

Следующий матч на турнире "Сочи" проведет против сборной Канады 6 августа. На следующий день канадцы сыграют с олимпийской сборной России.

Sochi Hockey Open

"Сочи" – "Россия – ол" – 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Голы: Полунин – 1 (Капризов), 2:14 – 0:1. Коршков – 1 (Красковский), 4:49 – 0:2. Галиев – 1 (Капризов), 19:05 – 0:3. Ткачев – 1 (бол., Чудинов, Хафизуллин), 36:13 – 0:4. Падакин – 1 (бол., Захарчук, Мироманов), 51:35 – 1:4. Красковский – 1 (Полунин, Коршков), 53:51 – 1:5.

Вратари: Барулин – Шестеркин.

Судьи: Зибинин, Оленин.

5 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".